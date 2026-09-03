Desnutrición enciende focos rojos en escuela de Reynosa.

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 02 de septiembre del 2026

Mientras la Estrategia Nacional Vida Saludable ha detectado alrededor de entre 30 a 40 mil menores de 12 años con sobrepeso en Tamaulipas, lo que representa el 23 por ciento del tamizaje realizado, autoridades educativas reconocieron un caso focalizado y preocupante de desnutrición infantil en el municipio de Reynosa.

De acuerdo a la base de datos levantada por las brigadas de la Secretaría de Educación en coordinación con Salud, IMSS y DIF, se trata de una escuela donde gran parte de los alumnos presenta algún grado de desnutrición.

Al ser cuestionado sobre si había casos de desnutrición en contraparte al sobrepeso, Samuel Alcantar Varela titular de la Unidad Ejecutiva de la SET confirmó:

«Claro que sí, hemos encontrado… traemos el caso de una escuela que traemos bien focalizada, que lo trabajamos con el DIF, donde, de acuerdo a la base de datos que se levantó del tamizaje, tenemos una escuela en Reynosa, tiene un grado de desnutrición, una escuela casi, digamos, en gran parte de los niños».

Sin embargo, el funcionario precisó que el DIF ya intervino en el plantel:

«Creo que ahí ya el DIF ya asistió, ya ellos están trabajando con la estrategia y yo creo que inician en el próximo ciclo».

Destacó que este tipo de hallazgos refuerza la importancia de los comedores escolares impulsados por el gobernador y la doctora María de Villarreal:

«Creo que eso es una gran ayuda para la comunidad tamaulipeca, que en algunos casos, en algunas zonas de alta marginación es bien necesario que los niños puedan tener su primer alimento para poder aprender mejor».

Por último, precisó que a diferencia de la desnutrición, el problema del sobrepeso sí está generalizado en todo el estado.