Desconocía Arnulfo manifestación de maestros; niega que habrá paro de labores

Por José Gregorio Aguilar

El secretario general de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño, dijo desconocer que un grupo de maestros liderados por su secretario particular Ulises Ruiz, habían tomado las instalaciones de la SET.

Un confundido Arnulfo, más que informar, enredó con sus declaraciones y aunque nunca habló con claridad, dejó entrever que el problema ya se había solucionado.

«No, no, denme oportunidad de platicar con los compañeros del comité seccional. Los compañeros son libres así como la vez pasada se manifestaron unos, hoy se manifestaron otros, pero bueno para todo hay respuesta y esa respuesta ya la traigo yo. Yo creo que no va a haber problemas ya, dame chance una hora”.

Abordado a su salida de una reunión que celebró con el gobernador Américo Villarreal Anaya, el líder sindical, se negó a informar sobre el acuerdo al que llegó con el ejecutivo estatal.

“No son cosas de nosotros, No te puedo contestar, no Te puedo contestar”.

Cuestionado varias veces sobre el paro laboral que presuntamente harán los maestros para ejercer más presión en contra de la SET, el secretario general respondió de manera confusa

“No, no creo que vaya a haber paro, lo que sucede es que el tiempo el tiempo apremia, no hemos pedido que se suspendan clases”.

La gente fue porque escuchó el rumor. de que había ciertos conflictos en la Secretaría, cosa que nosotros yo no he convocado a nadie, yo no he publicado ningún comunicado, agregó Arnulfo.

Y remató: “yo como secretario general no le he hablado a nadie, ahorita yo voy a informar, dejen hablar yo con los compañeros, voy para allá; yo no sabía nada, lo que pasa es que hay problemas con algunos compañeros intendentes y administrativos que se les adeuda, pero yo no sabía nada”.