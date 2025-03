Descarta Humberto Prieto una persecución política contra Ismael García Cabeza de Vaca

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

El Congreso del Estado no será “tapadera” de ningún funcionario acusado de corrupción, pero descartó que haya una persecución política en contra del diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca, acusado de un presunto desfalco de 1 mil 500 millones de pesos.

El líder del Congreso de Tamaulipas señaló que se mantienen atentos a cualquier solicitud de la Fiscalía de Justicia en caso de que llegue una solicitud para quitar el fuero al legislador del PAN.

En conferencia de prensa, expuso que el Congreso de Tamaulipas no solapará ningún acto de corrupción de ningún servidor público “se tiene que castigar, se tiene que llevar la justicia lo que se dice y ustedes no me dejan mentir lo que se dice es que es un probable desfalco de 1,500 millones de pesos es lo que han encontrado hasta ahorita”.

Hasta ahora García Cabeza de Vaca tiene fuero constitucional por su cargo como diputado y en caso de que se finquen responsabilidades no puede ser detenido, por lo cual de recibir la solicitud de desafuero, la Comisión Instructora del Congreso del Estado procederá a revisar el caso.

ISMAEL, EL MÁS FALTISTA DEL CONGRESO

Humberto Prieto dijo que el diputado Ismael García Cabeza de Vaca encabeza el “record” de la actual legislatura local en cuanto a faltas, pues de 33 sesiones ha faltado a 19, y de 43 comisiones ha faltado a 40.

Esto a pesar de que García Cabeza de Vaca asegura ser el diputado más productivo de la 66 legislatura de Tamaulipas.

Dijo que el “modus operandi” del diputado panista es faltar a dos sesiones y asistir a una, para evitar que se le junten tres faltas consecutivas y pueda ser castigado. Advirtió que el reglamento interno del Congreso es muy noble, por lo que tendrá que reformarse para castigar a los diputados faltistas que además siguen cobrando su sueldo sin presentarse a trabajar.