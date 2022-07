Dependencias de Bienestar Social no promueven “bienestar”; se limitan a entregar despensas o apoyos

Las secretarias de Bienestar Social, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, se limitan a regalar dinero o despensas a la gente y se olvidan de promover el deporte, la recreación y la actividad física, reprochó el doctor en ciencias de la Salud, Álvaro Moreno.

Esas instituciones deberían activar la promoción de la salud y el deporte en los espacios públicos con que cuenta la ciudad y el Estado y trabajar en promover la salud mental y emocional de los individuos y sus familias, pero no lo están haciendo.

“Decirles a las personas que dirigen esas dependencias que bienestar no es administrar dinero para repartir, no; es fomentar actividades y desarrollar conciencia en el individuo para que haya integración social y ya después integradas las familias los colectivos ya las familias resuelven sus problemas”.

El también psicólogo cuestionó que en los espacios abiertos como los campos, estadios, parques no se vea, como hace tiempo, a familias y ciudadanos corriendo, trotando, jugando o realizando alguna actividad deportiva

“Familias trotando, jugando, corriendo en los campos y no hay, no hay personas aprovechando los espacios de deportes y eso no tiene solo que ver con las familias sino con los promotores de la salud y del deporte en el estado, hay instituciones que deberían estar trabajando para promover la salud mental y emocional de los individuos incluso el bienestar y hay instancias para el bienestar”.

Puntualizó que el término Bienestar tiene que ver más allá con la entrega de despensas o pensiones; es un concepto mediocre, pobre y muy limitado, por lo que reiteró que las secretarías de Bienestar Social tanto federal, estatal o municipal, tendrían que estar trabajando en lo que los sociólogos llaman, el tejido social y la integración social y para lograrlo se requieren programas y acciones recreativas, deportivas y de salud.

“Bienestar significa estar bien estar contento él y su familia pero piensan que bienestar es dar dinero a la gente para comprar despensas y eso es estar bien y no es un concepto muy mediocre y limitado pobre, en ese sentido, secretaria de bienestar nacional federal estatal o municipal bienestar es llevar despensa no”.