Delegaciones federales: entre la austeridad mal aplicada y la centralización del poder

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El ex dirigente priísta, Ramiro Ramos Salinas, criticó la situación actual de las delegaciones federales en Tamaulipas, señalando que el gobierno de Morena ha optado por centralizar las decisiones en la federación, dejando en abandono a las oficinas que antes servían de vínculo con los ciudadanos.

Y es que la percepción ciudadana es que las delegaciones federales se encuentran desoladas y sin capacidad operativa, lo que contrasta con la promesa inicial de descentralizar el poder y establecer secretarías en cada estado. En lugar de acercar los servicios, se ha incrementado la centralización, generando malestar entre organizaciones civiles y empresarios que antes encontraban en estas oficinas un canal de gestión.

A ello se suma la crítica sobre la austeridad mal aplicada: mientras en algunas delegaciones falta personal y recursos básicos para operar, en otras se percibe que los funcionarios reciben altos sueldos y compensaciones, lo que alimenta la idea de desigualdad y simulación en el ejercicio público.

En este contexto, el también ex diputado local señaló: “Este gobierno de Morena en ocho años lo único que ha hecho es centralizar todas las decisiones en el gobierno federal. No se toma en cuenta ni a estados ni a municipios. Una muestra de ello es la gran mentira que dijeron que iban a poner una secretaría en cada estado de la república, incumpliendo con ello. Eliminaron prácticamente y están desoladas todas las delegaciones federales que antes servían de vínculo con los ciudadanos, con organizaciones civiles y con empresarios”.

El priísta ejemplificó con el caso de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, un edificio inaugurado con gran expectativa pero que actualmente luce vacío. “Simulan en Tamaulipas ahora que pusieron la ANAM en Nuevo Laredo, es un edificio muy grande que ahorita después de su inauguración luce solo, no hay ninguna persona ahí operando”, denunció.

Ramos Salinas, identificado como uno de los críticos más constantes del gobierno federal, insistió en que la falta de descentralización y el abandono de las delegaciones representan un retroceso en la atención ciudadana.