Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de febrero.– Tamaulipas permaneció entre los estados con menor costo de vida durante la primera quincena de febrero de 2026, según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la variación de precios en la entidad se mantuvo por debajo del promedio nacional, reflejando estabilidad en el comportamiento inflacionario.

De acuerdo con la medición, el estado ocupó el cuarto lugar entre las entidades con precios más bajos, solo detrás de Oaxaca, Baja California Sur y Baja California, mientras que quedó por encima de Nuevo León.

El posicionamiento se dio a pesar de aumentos registrados en algunos sectores como restaurantes, vivienda, mobiliario, servicios de salud, transporte y alimentos.

No obstante, en comparación con otras regiones, la entidad no resintió incrementos tan marcados en productos como limón, tomate verde, papa, gastos educativos y detergentes.

Entre los bienes y servicios con precios por debajo de la media nacional destacaron desodorantes, pollo, lociones y perfumes, gas doméstico, carne de cerdo y transporte en taxi.

La evaluación correspondiente a la primera mitad de febrero permitió que Tamaulipas continuara dentro del grupo de estados más económicos del país al inicio de 2026.