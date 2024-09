Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de septiembre.-Hasta el momento el Partido Acción Nacional (PAN) no ve ningún riesgo que impida que Ismael García Cabeza de Vaca tome posesión como diputado plurinominal en el Congreso del Tamaulipas.

Manglio Murillo, representante del PAN ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), señaló que el hermano del ex gobernador no enfrenta ningún proceso penal actualmente.

Afirmó que después de que Ismael terminó un periodo de seis años como Senador, se prepara para asumir la diputación local el próximo 1 de octubre.

Consideró que no se corre el riesgo de que el ex senador quede fuera del Congreso local «yo no veo nada que legalmente le impida a él asumir su diputación».

Murillo expuso que en el caso de Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, suplente de García Cabeza de Vaca, podría complicarse ya que quedó vinculado a proceso penal por un presunto delito de peculado.

Sin embargo dijo que se trata de una acción antidemocrática el dictar órdenes judiciales en contra de personajes de la oposición.

«Si se fijan antes de las postulaciones no había esos procesos ahora cuando quieran pueden sacar órdenes de aprehensión contra quien quieran», concluyó.