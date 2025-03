Critica pastor cristiano argumentos de Mujeres que abortan.

Por José Gregorio Aguilar

El pastor cristiano de la iglesia Getsemaní, Obed Gerónimo, criticó la justificación del aborto basada en la falta de preparación de la mujer para tener un hijo, argumentando que las que eligen abortar deberían haber considerado las consecuencias de sus acciones antes de tener relaciones sexuales.

“Encontramos a muchas personas que, como están estudiando y se acostaron con el novio, quedaron embarazadas y ven a ese embarazo como algo que les va a obstruir sus planes, propósitos y proyectos personales y profesionales; lo ven como un estorbo para su programación de vida”.

El punto de vista del líder evangélico se basa en la creencia de que la vida comienza en el momento de la concepción y que el aborto es equivalente a tomar la vida de un ser inocente y de hecho, muchas personas religiosas consideran que el aborto es moralmente incorrecto y que las mujeres que eligen abortar están cometiendo un pecado.

“Son personas egoístas porque están pensando solo en ellas mismas, así como pensaron en sí mismas al acostarse con el novio sin importar las consecuencias; solo pensaron en satisfacer sus deseos”.

El pastor Obed reconoció que existen argumentos, que para él no son válidos, que defienden el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva, y que hay algunas que pueden sentir que no están preparadas para ser madres, ya sea por razones económicas, emocionales o personales, y que el aborto es una opción necesaria para proteger su bienestar.

“Se escudan diciendo, para que traer hijos al mundo si todavía no tengo la edad, pero sí tuvieron la edad para acostarse con el novio; es que para que traer hijos al mundo si todavía estoy estudiando, entonces porque decidiste tener relaciones sexuales; no quiero tener hijos ahorita porque van a venir a sufrir, a padecer, no tengo como mantenerlo”.

El líder religioso mencionó que ha tenido conocimiento de mujeres que han experimentado depresión y arrepentimiento después de abortar, y que los sentimientos de culpa y tristeza no las dejan vivir en paz.

Cabe recordar que el pasado martes, abogados y pastores evangélicos levantaron casi 900 firmas de ciudadanos que se oponen a que el Congreso del Estado aprueben la legalización del aborto en Tamaulipas.