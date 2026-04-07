Crisis laboral golpea a Tamaulipas: más de 10 mil empleos perdidos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, reconoció ante diputados locales que Tamaulipas atraviesa una crisis laboral sin precedentes, con la pérdida masiva de empleos que golpea principalmente a la frontera. Tan solo en Matamoros, más de 10 mil trabajadores han quedado fuera de las maquiladoras en los últimos meses.

Illoldi aceptó que el fenómeno responde a una combinación de factores: la automatización de procesos productivos, el avance de la inteligencia artificial que desplaza mano de obra, y la incertidumbre generada por la revisión del T-Mec y las amenazas arancelarias de Estados Unidos. “La revolución tecnológica nos está cortando empleos, y la especulación financiera mueve capitales que impactan directamente en Tamaulipas”, advirtió.

El funcionario subrayó que el estado, al ser uno de los principales polos de la industria maquiladora de exportación, se encuentra en la primera línea de impacto. “La revisión del T-Mec genera especulación y fuga de capitales. Eso nos pega más fuerte que a otros estados”, señaló.

Como ejemplo del alcance transnacional, mencionó la quiebra de la empresa estadounidense First Brands, actualmente bajo proceso penal en Estados Unidos, cuyo colapso afectó no solo a Tamaulipas, sino también a ocho entidades más de la República.

Luis Gerardo Illoldi Reyes reconoció que el reto es mayúsculo y que se requiere una estrategia integral de emergencia para frenar la pérdida de empleos y proteger a las familias. “Estamos ante un periodo crítico. Si no actuamos con rapidez, la transición tecnológica se convertirá en una condena social para miles de tamaulipecos”, sentenció