Consejeros del IETAM ganan lo mismo desde 2019; reforma electoral pondría lupa en sus salarios

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, afirmó que las percepciones de los consejeros electorales se mantienen sin cambios desde hace siete años, con un ingreso mensual de 126 mil pesos entre sueldo base y compensación, y aseguró que el organismo está dispuesto a revisar esos montos si la reforma electoral lo determina.

“Las consejerías electorales hoy ganan exactamente lo mismo que ganaban en el año 2019…una consejería electoral tiene sueldo base de 46 mil 623 pesos más una compensación de 80 mil pesos; es decir, 126 mil 624 pesos menos impuestos”, detalló Ramos Charre.

El presidente del IETAM subrayó que los presupuestos anuales acreditan que no ha habido aumentos en las percepciones de los consejeros desde 2019.

Reconoció que a nivel nacional no existe una “simetría” en los tabuladores salariales de las consejerías electorales, ya que en algunas entidades los montos son mayores y en otras menores.

“Si lo que hoy se busca es la estandarización u homologación, evidentemente se puede avanzar en ello. Ahora, si es alto o bajo, bueno, esto está en función del propio artículo 127 constitucional que establece que nadie puede ganar más que la presidenta de la República y en las entidades federativas nadie puede ganar más que el gobernador constitucional”, explicó.

Aunque aún sigue en suspenso el contenido final de la iniciativa de Reforma Electoral, cuya presentación pospuso la presidenta Claudia Sheinbaum para la próxima semana, se prevé que se ajuste el número de consejeros electorales de los OPLEs, así como los salarios que actualmente en Tamaulipas ascienden a 126 mil pesos.

Ramos Charre dijo que en documentos que circularon en redes sociales y que han sido analizados por medios de comunicación e incluso calificados por dirigentes partidistas como oficiales pero no actualizados, se habla de que las legislaturas locales definirán el número de integrantes de los OPLEs con un tope constitucional de cinco.

«Para lograr el propósito de reducir un 25 por ciento el costo de las elecciones en nuestro país, será muy seguramente materia de la iniciativa que hoy por la mañana anunció la presidenta de la República y que será presentada la próxima semana al Congreso de la Unión», dijo.

Agregó que seguramente las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) están esperando a que se discuta y se apruebe la iniciativa para resolver los casos como el del IETAM, donde actualmente se encuentran vacantes dos consejerías de las siete que conforman el Consejo General.