Conflicto en la Unidad de Apoyo Número Uno: Directoras Protestan contra Supervisora

Por: Francisco Medina Guerrero.

CIUDAD VICTORIA.-. Frente a las protestas por parte de un grupo de directoras en contra de la supervisora de USAER Adriana Cervantes Chiquito, quien a su vez ha realizado manifestaciones para exigir su reinstalación en la Unidad de Apoyo Número Uno, la Secretaría de Educación del Estado, con la presencia de la Subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, el área jurídica, y la directora de Educación Elemental Martha Ortiz, informaron que se está escuchando a las partes involucradas en el conflicto, y mientras se desarrolla un proceso por parte de una comisión, la atención a los niños con alguna condición de vulnerabilidad está garantizada.

En una reunión, se explicó que la situación se originó por quejas de cinco directoras contra la supervisora de la Unidad de Apoyo Número Uno, a cargo de la maestra Adriana Cervantes Chiquito.

“Tenemos que escucharlas, escucharlos, de lo que plantea un grupo de la supervisora y dos directoras y ahorita lo que plantea cinco directoras de esa misma Unidad de Apoyo”, refirió de los Reyes Vázquez.

Informó que se ha iniciado una investigación a través de una comisión bipartita conformada por la Secretaría de Educación (parte jurídica) y la Sección 30 del SNTE, y al tratarse de un proceso Jurídico en curso, esta comisión determinará la situación, y la Secretaría acatará su resolutivo.

Se aclaró que la supervisora, la maestra Cervantes Chiquito, no está suspendida ni despedida, sino separada provisionalmente y concentrada en un Centro de Maestros “para privilegiar que el trabajo o la situación laboral no se interrumpa» mientras dura la investigación.

En ese sentido, se hizo un llamado a las maestras manifestantes a no descuidar el servicio educativo, especialmente a los niños con condiciones de vulnerabilidad o discapacidad que atiende la Unidad de Apoyo. «El servicio no se ha parado», afirmó la Subsecretaria de Educación Básica, reiterando el compromiso de que la instrucción del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, es evitar la suspensión del servicio.

Por su parte, la directora de Educación Elemental señaló que el conflicto principal radica en una «falta de empatía» entre la supervisora y las directoras inconformes ya que cinco directoras de las siete que tiene a su cargo se han manifestado en contra de la maestra Adriana Cervantes Chiquito. “nosotros estamos en espera de un resolutivo, el trabajo se sigue dando, la atención se sigue dando, las escuelas siguen abiertas, las directoras no se habían manifestado, únicamente lo había hecho la Supervisora, es su derecho de ser escuchadas, y estamos esperando que de el resolutivo la comisión bipartita, ellos son los que van a determinar la solución de este caso”.

Las autoridades esperan que la comisión bipartita resuelva la situación lo antes posible, aunque reconocieron que el proceso jurídico podría tardar más de una semana, desmintiendo la amenaza de los maestros de tomar oficinas si no hay resolución inmediata.