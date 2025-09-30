Concluye IETAM elección extraordinaria de juzgadores en Tamaulipas

El organismo cerró el proceso inédito tras la reforma judicial; participaron más de 23 mil funcionarias y funcionarios en 2,466 casillas.

Ciudad Victoria, Tam.,

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) declaró concluido el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de personas juzgadoras, el primero en su tipo tras la reforma constitucional publicada en noviembre de 2024.

El organismo informó que en poco más de diez meses se realizaron 35 sesiones extraordinarias, se aprobaron 89 acuerdos y se emitieron 16 resoluciones relacionadas con la contienda. Durante la jornada electoral se instalaron 2,466 casillas con la participación de más de 23,000 ciudadanas y ciudadanos como funcionariado de mesa.

El consejero presidente destacó que el proceso representó un reto inédito en materia logística, normativa y presupuestal, pero que concluyó de manera exitosa gracias a la participación ciudadana y al trabajo del personal electoral.