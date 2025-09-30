Cuatro años de resultados, y lo mejor está por venir: Lalo Gattás

Cd. Victoria, 29 de septiembre de 2025. –

Con certeza y convicción, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez aseguró que lo mejor está por venir para la Capital de Tamaulipas, al presentar su Informe de 4 Años de Resultados que, a detalle, materializó en beneficios reales para las familias victorenses.

En su mensaje ante el pueblo y representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Ing. Pedro Cepeda, Secretario de Obras Públicas, reiteró el compromiso de seguir transformando y construyendo una ciudad más justa, humana y con oportunidades para todas y todos.

“Voy a seguir luchando y nada me va a hacer desistir, con voluntad, convicción y la fuerza de nuestra gente, vamos a hacer que el corazón de Tamaulipas siga latiendo en cada obra, cada servicio y oportunidad para nuestra gente”, dijo al reconocer al gobernador Américo Villarreal Anaya como el mejor aliado en el proyecto de la transformación de Victoria.

En el recuento de las acciones, Gattás Báez destacó que la transparencia y eficiente aplicación del recurso público, pone en el centro de las acciones el bienestar de las familias victorenses y siempre hablando con hechos, el gobierno de Victoria a logrados avances significativos en cada una de las áreas de la administración municipal.

Con el firme propósito de recuperar la imagen de Victoria, se da cobertura y atención al 98% de las 507 colonias y el área rural, se han recuperado 200 mil metros cuadrados de áreas verdes, rehabilitado 72 espacios recreativos y dimos mantenimiento a 499 juegos infantiles que hoy nuestras familias disfrutan de parques dignos, limpios y seguros.

Se han realizado más 76 mil acciones de reparación, instalación y rehabilitación de luminarias y logrado alcanzar el 96% de la ciudad iluminada, más 700 peticiones que se recibieron y resolvieron a través del programa de Tardes en familia, mediante el que se han realizado 48 audiencias y atendido a más 18 mil ciudadanos.

Destacó el saneamiento de las finanzas de COMAPA al saldar la deuda de 500 millones de pesos de deuda heredada, modernización de su infraestructura, reducción de 3500 fugas activas a menos de 200 con una inversión total de 37.8 millones, más 21.2 millones de pesos destinados al saneamiento de la red de drenaje.

“Hoy, la segunda línea del acueducto, es una realidad gracias al impulso de nuestro gobernador el doctor Américo Villarreal Anaya y la presidenta de México doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo al reiterar su compromiso de seguir caminando juntos.

En lo económico y turístico, estimó que se ha logrado promover una derrama económica de más de 8 millones de pesos en cuatro años, 4 mil millones de pesos en inversión privada, empresas, farmacias, clubs deportivos, tiendas departamentales, ferreterías y agencias de autos.

Reconoció, que el trabajo de su esposa Lucy de Gattás al frente del DIF Victoria es admirable y que como el corazón y motor social de Victoria ha logrado la entrega de 1.6 millones de raciones a 17 mil niñas y niños, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la Dra. María de Villarreal, se presta atención a más de 11,000 personas y brinda 14 mil terapias a niñas y niños con discapacidad o espectro autista.

“Son cuatro años de resultados a base de esfuerzo, trabajo, disciplina, compromiso y de resiliencia, traducidos todos y cada uno en servicio a la gente, Victoria no se detiene, late y late fuerte en cada en cada rincón, sigamos caminando juntos”, expresó ante los asistentes al evento celebrado en la explanada de Presidencia Municipal.

A nombre del gobernador del Estado, el secretario de Obras Públicas del Estado Ing. Pedro Cepeda reiteró el compromiso con Victoria y su gente para continuar consolidando obras de pavimentación, drenaje, infraestructura urbana, deportivas y segunda línea del acueducto en las que, de 2021 a la fecha, ha invertido el Estado 3 mil 518 millones de pesos para fortalecer el progreso y mejorar de la Capital tamaulipeca.

Gattás Báez, estuvo acompañado de los alcaldes Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo, Carlos Peña de Reynosa, Armando Martínez de Altamira y Lorenzo Morales de Güémez, a quienes reconoció el excelente trabajo realizado en sus municipios, así como del Senador José Ramón Gómez Leal.

Diputados federales Carlos Canturosas, Jesús Nader, Pepe Braña, Daniel Andrade, representantes de las fuerzas armadas, ex alcaldes de Victoria, dirigentes sindicales, académicas, sector empresarial y sociedad civil.