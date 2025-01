Con expulsión sacan a ex diputado local de Morena… pero no era militante

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

A pesar de nunca haberse afiliado al Partido Morena, el ex diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava, informó que fue “expulsado” de ese partido, más aclaró que dicha expulsión no tiene ningún efecto al no haber sido militante morenista.

El ex legislador señaló que se enteró por terceras personas acerca de la “expulsión”, sin embargo, se defendió al afirmar que Morena no le ha notificado, ni le podrá notificar porque no pertenece al padrón de militancia del partido gobernante.

Recordó que en el 2024 asumió el cargo de diputado local en el Congreso de Tamaulipas, para suplir la licencia del diputado propietario, José Braña Mojica, sin embargo, ambos llegaron al Congreso postulados por el Partido del Trabajo (PT) y no por Morena.

“Yo nunca me afilié a Morena, llegué al Congreso por el PT, pero tampoco me afilié, sino que contendí como candidato ciudadano, como externo”, expuso.

En entrevista, Ruiz Nava dijo que actualmente había estado pensando en dejar la política, sin embargo, consideró que Morena “lo subió” otra vez a la exposición pública, por lo que planea buscar una candidatura en el 2027, para diputado o para alcalde de Victoria.

Atribuyó su supuesta “expulsión” de Morena al hecho de defender una agenda a favor de los hombres, situación que le valió ser ampliamente criticado por diversos sectores, aunque también fue apoyado por pastores, líderes religiosos y asociaciones.

Expuso que diversas iniciativas que presentó en el Congreso, fueron encaminadas para defender la igualdad, y que no se etiquete a los hombres como machistas, por el hecho de ser hombres, y con ello estar expuestos a acusaciones falsas, o a sufrir violencia de la pareja sin que nadie los defienda o les crea.

Ruiz Nava también recordó que el hablar de las microviolencias, fue criticado a tal grado que sus declaraciones fueron virales en México y en medios latinos de Estados Unidos, situación, dijo, que causó molestia en Morena, más reiteró que no pueden expulsarlo de un partido al que no pertenece.

En el futuro, dejó abierta la posibilidad de participar en la política como independiente o por algún nuevo partido, todo con miras al proceso electoral del 2027.