Con Clubes culturales y deportivos refuerza Cbtis 119 el sentido de pertenencia al plantel

Por José Gregorio Aguilar

Como parte de la educación integral que reciben los jóvenes, en el Cbtis 119 se crearon clubes deportivos y culturales con el fin de que los estudiantes se involucren, participen, se diviertan y refuercen el sentido de pertenencia al plantel, declaró Humberto Salvador Meléndez Porras.

Destacó que más allá del estudio y del trabajo académico, los jóvenes tienen que tener a su disposición espacios para la recreación, la convivencia, el deporte o la cultura, pues se considera que son excelentes plataformas para que los muchachos desarrollen el talento y otras habilidades que pudieran tener como por ejemplo, en el canto o en el baile.

“Es parte de una educación integral los jóvenes no solo aprenden lo académico como parte de su motivación también tenemos que enseñarles el saber llevar disfrutar su juventud por eso hacemos algunas actividades que los involucren tanto en asuntos culturales como deportivos, es una motivación extra y que les guste a los muchachos sobre todo porque se divierten y participan, esa es la etapa más bonita el bachillerato y son actividades que siempre van a recordar”.

Aseguró el directivo que ese tipo de actividades son muy necesarias en una escuela porque en cierta forma sirven de motivación a los jóvenes para que no descuiden sus estudios o reprueben materias sino por el contrario, los anima a esforzarse para sacar adelante el semestre y continuar desarrollando su talento en esos clubes.

“Que tengan ese sentido de pertenencia al plantel hace que les guste la escuela, y hay que disfrutarlo y no solamente el estudio, eso les sirve a ellos como motivación de que digan no puedo reprobar porque si no me van a expulsar o no voy a poder inscribirme mejor disfruto y termino como debe ser”.

Además, los jóvenes han llegado a representar a al plantel en festivales artísticos o concursos diversos y también se presentan en espacios públicos o en instituciones gubernamentales o educativas como la Pinacoteca de Tamaulipas y la Escuela Normal de Educadoras

“Son actividades aquí hemos tenido lo que son clubes académicos, culturales y deportivos en el cual los jóvenes ingresan a los que más les guste o se sientan más a gusto y que a través de estos clubes cuando hay alguna actividad dentro de la escuela retribuyen participando y representando al plantel y se les toma en cuenta como servicio social hacia el plantel y hacia la comunidad por decir, rondalla esta en la pinacoteca estuvo en la normal de educadoras , es una de las mejores rondallas de México, los clubes de baile de danza, hay festivales y participan, y los chavos se motiva y le echan ganas a la escuela”.