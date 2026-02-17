Compromiso con la Inclusión: SET Abordará Conflicto Escolar en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La titular de la Subsecretaría de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Nora Hilda de los Reyes Vázquez, reafirmó el compromiso ineludible de la dependencia con la atención a todos los estudiantes, especialmente aquellos con condiciones especiales, y destacó la prioridad del diálogo para resolver conflictos escolares.

En relación con casos delicados, como el denunciado esta mañana por padres de familia, y que involucra a un alumno con condiciones neurodivergentes y acusaciones de violencia escolar en la Escuela Primaria María Isabel Mata Alvarado de esta Ciudad, la Subsecretaria fue enfática: “en ninguna circunstancia podemos negarle el derecho a una niña o a un niño que presenta una condición, no podemos negarle la entrada y la atención a un niño que presenta una condición.”

La funcionaria aseguró que, si bien se debe atender la queja de acoso de otros padres de familia, la exclusión de un menor neurodivergente no es una opción, ya que esto constituiría una violación a sus derechos humanos y al principio constitucional de educación equitativa e inclusiva.

“Es un caso especial, pero todos los casos que se han presentado, los hemos atendido”, refirió.

De los Reyes Vázquez reveló que para abordar este asunto, se ha citado a las partes involucradas para el miércoles, buscando un acuerdo basado en el diálogo y la conciliación, sin afectar los derechos de ningún menor.

“Para el miércoles están citadas las partes involucradas para poder atender de la mejor manera y más puntual este asunto”.