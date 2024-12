Ciudadanos protestan en esta capital exigen resultados en la búsqueda de personas desaparecidas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Para exigir resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, un grupo de residentes del Municipio de Nuevo Laredo aplican de manera intermitente bloqueos a la vialidad frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Al ser entrevistado en el lugar del bloqueo, mientras sostenía una manta con la leyenda “Justicia por los Desaparecidos Basta de Autoridades Corruptas”, Irineo Castillo refirió que Miguel, su hermano, se encuentra desaparecido desde hace siete años.

“Estamos buscando justicia por todos los desaparecidos pero especialmente porque tenemos un familiar, un amigo desaparecido”, mencionó.

Dijo que el expediente ya lleva muchos años, y comenzó viciado desde un principio.

“Porque la Fiscalía no hizo su trabajo y ahorita ya está en proceso de judicialización, ya hay una persona señalada pero debido precisamente a la deficiencia en la carpeta un juez dejó libre a la persona que está señalada”, refirió.

“Esa es la razón, la Fiscalía deja de hacer su trabajo y lo hace porque llega a un punto en el que se comienzan a investigar entre ellos, llega a un punto en que ven que el agente del Ministerio Público está en complicidad y dejan de hacer sus investigaciones y empiezan a señalar para otro lado, a viciar el expediente, eso es lo que hacen, esa es la razón por la que estamos aquí”, añadió.

Tras acusar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de corrupción, puntualizó; “vamos a estar aquí hasta el fin de semana”.

Al señalar que “todas las autoridades son responsables”, adelantó; “los bloqueos, las movilizaciones van a ser en la Comisión de Búsqueda, mañana probablemente en los alrededores de Palacio de Gobierno, y también en el Supremo Tribunal de Justicia».

Cabe señalar que los bloqueos que se llevan a cabo este miércoles en José Sulaimán Chagnón frente a las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia del Estado se realizan de manera intermitente.

“Son intermitentes, tratamos de no perjudicar a los ciudadanos, no queremos dañar, solamente queremos llamar la atención, que esto no siga sucediendo”, destacó para concluir.