Ciudadanizar a la CODHET propone Adrián Lara Lara

Por José Gregorio Aguilar

Construir una Comisión con perspectiva ciudadana y, para ello propone tres aspectos; reformar el marco normativo de la Ley de la CODHET, crear un padrón de personas defensoras y, atender a una justicia intergeneracional, propuso el aspirante al Consejo Consultivo de los Derechos Humanos en Tamaulipas, Sergio Adrián Lara Lara.

Argumentó que el Consejo Consultivo reside en que la CODHET necesita un contrapeso a la actuación de su titular, que tenga una visión ciudadana y cercana a la gente.

Por ello subrayó que una de las propuestas que está haciendo al organismo defensor de los derechos humanos es reformar el marco normativo de la propia Comisión como es la Ley de Comisión Derechos Humanos, en virtud de que su creación data de 1994 y a la fecha no ha sufrido una reforma integral y sustancial que actualice este marco normativo a las necesidades actuales.

“A que voy con ello?, la gente no sabe que son los derechos humanos, la gente no sabe cuáles son los principios de los derechos humanos, la gente no tiene un concepto de lo que es la comisión, lo que yo propongo justamente en esta modificación a la ley es ciudadanizar el lenguaje para que las personas puedan entender la ley sin la necesidad de acudir a un abogado o a un profesional del derecho”.

Otra de sus propuestas versa, sobre crear un padrón de personas defensoras de los derechos humanos, con el fin de que se les reconozca su labor altruista y humanista que realizan a favor de los tamaulipecos.

“Hay tamaulipecos que a nivel nacional, a nivel internacional, están haciendo algo en la materia, lo que yo propongo es tener un listado de estas personas, saber qué hacen, saber dónde están, pero no solo eso, también premiarlas, por ello, el padrón va aparejado de un concurso anual que sería un premio total en materia de derechos humanos que busca reconocer el trabajo.”

El Máster en Derecho Constitucional, refirió que este modelo ya se hace en Colima, en Sinaloa, en Chihuahua y en Estado de México.

“En el Estado de México, además de hacer este premio, hacen un premio a la igualdad y no discriminación, nos llevan años luz, tenemos que estar a la vanguardia y, sobre todo poder garantizar los derechos humanos en el estado de Tamaulipas”.

Tercer punto, Lara Lara, planteó ante la Diputación Permanente del Congreso local, que la Comisión de los Derechos Humanos, atienda a una justicia intergeneracional, que refiere al “deber” que tiene una generación con otra, algo así, dijo, como lo de honrar a los antecesores, pero invertido, tomando en cuenta cómo afectarán tus decisiones a las futuras generaciones.

“Pero yo lo que busco es que en un sentido amplio, ¿qué estamos haciendo en beneficio de los derechos humanos en el presente que tenga un impacto en las generaciones del futuro?. Es por eso que mi labor de ser electo consejero versará justamente en aplicar el principio de progresividad en materia de derechos humanos para que la generación que viene, tenga no solo los mismos derechos, sino que tenga más vías para acceder a ellos y más fácil y más eficiente”, concluyó.