Auditan ITACE; no hay evidencias de irregularidades: Contraloría

Por José Gregorio Aguilar

La Contraloría Gubernamental no cuenta con informes que señalen presuntas irregularidades en el Instituto Tamaulipeco para la Capacitación y el Empleo (ITACE) confirmó Norma Angélica Pedraza Melo.

Explicó que en el caso particular de este subsistema de media superior, existe la figura de “comisario”, que tiene la responsabilidad de estar fiscalizando el ejercicio del gasto, y así se ha hecho, pero hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún tipo de irregularidad financiera, reiteró la funcionaria de la Cuarta Transformación.

Admitió que hace tiempo trascendió que en el ITACE se estaban cometiendo ciertas prácticas que rayaban en la ilegalidad, sin embargo, se le dio la encomienda al comisario para que revisara esa situación y al menos los informes preliminares no arrojan que se haya cometido, o se estén cometiendo, malas prácticas en esta institución educativa.

“Hasta el momento no tengo un informe de presuntas irregularidades ahí; cuando hice mi ponencia para rendir resultados en el Congreso se mencionó un tema de negocios familiares entonces se le dio al encomienda al comisario que hiciera una revisión ha estado revisando ese proceso y hasta el momento me informa que no se dan esas situaciones sigue el proceso de revisión pero hasta el momento de los informes preliminares que me ha dado no ha encontrado ese tema”.

En lo que concierne a la fiscalización en otras dependencias del Estado, la contralora gubernamental explicó que entidad pública cuenta con sus propios contralores y comisarios cuyas atribuciones están claramente definidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica como lo es la fiscalización del gasto público y tienen la instrucción de dar vista a la Dirección de Investigación Anticorrupción en el supuesto que detecten o encuentren posibles irregularidades o inconsistencias

“Los contralores o comisionarios tienen que estar fiscalizando el ejercicio del gasto y si encuentran alguna presunta irregularidad o inconsistencia deben dar vista a la dirección de investigación de anticorrupción”.