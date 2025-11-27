Citan a los diputados locales para elegir al titular de la Fiscalía de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de noviembre.- El próximo sábado, los 36 diputados locales elegirán al nuevo fiscal de justicia del Estado entre los tres finalistas enviados por el Poder Ejecutivo: Eduardo Govea Orozco, Marisol Borja Lara y Alberto Alarcón Benavides.

Los legisladores fueron citados para el 29 de noviembre a las 12 del mediodía, en una sesión pública ordinaria donde se realizará la votación. El acuerdo señala que la elección será válida con las dos terceras partes de los diputados, es decir, 24 de los 36 votos.

Sin embargo, si la asistencia es menor, se computarán las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión. La Mesa Directiva informó que el proceso se llevará a cabo en un solo punto del orden del día.

Actualmente Morena cuenta con 26 diputados locales, con lo que asegura la votación requerida. El PAN tiene siete legisladores, Movimiento Ciudadano dos y el PRI uno, conformando la correlación de fuerzas que participará en la elección.

Entre los candidatos, Eduardo Govea Orozco suma más de 30 años en el ejercicio del Derecho, de los cuales 20 los ha dedicado al sistema de procuración de justicia. Desde el año 2022 se desempeña como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Por su parte, Alberto Alarcón Benavides labora en un Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial, mientras que Marisol Borja Lara encabeza la Unidad de Investigación de Homicidios, dependiente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

La persona que resulte electa rendirá protesta ante el Pleno Legislativo el 2 de diciembre y asumirá el cargo el 16 de diciembre, fecha en que inicia el periodo formal de funciones.