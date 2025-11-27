Libertoy’s es líder invicto de la Libercol

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con nueve jornadas disputadas en el torneo nocturno de la Liga de Futbol Libercol, el equipo de Libertoy’s se mantiene en la cima de la clasificación con 25 unidades, siendo además el único invicto de la temporada.

Con ocho victorias y un empate, Libertoy’s se afianza en el liderato, superando por cuatro puntos al Deportivo GQ. Más abajo, Colonia México y Colenca comparten el tercer lugar al acumular 17 unidades cada uno.

En la zona media, Morales Martínez y Borracho suman 16 puntos, mientras que Deportivo García se mantiene dentro de los mejores ocho con 11 unidades.

La pelea por ese octavo puesto está cerrada, pues Coco Coronado, Barrio 13 y Renacidos también registran 11 puntos, apretando la competencia.

Más abajo aparece Cuervos con 10 unidades, seguido por Fantasmas y Geos Anguleme, ambos con 7 puntos.

En la parte baja de la tabla se encuentran RCP con 6 unidades, BENFT con 4, Conservación con 3, y en el fondo Bodega Cima, que apenas suma 1 punto.