Alces tricampeón, en Fut7 Femenil para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- En un duelo lleno de goles de principio a fin y con dos equipos que dejaron todo en la cancha durante el tiempo reglamentario, el conjunto de Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, se coronó tricampeón en el Torneo de Futbol 7 Femenil para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La gran final de la Temporada 2025, se celebró la noche del martes en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, en donde las campeonas lograron imponerse con marcador final de cuatro goles por tres, sobre las Leonas de Finanzas.

Por parte de Alces aparecieron en el marcador con un tanto Yesenia Méndez, mientras que Artemisa Sánchez logró un ‘hat-trick’ y darle el título a su equipo. Zaida de la Cruz, fue la encargada de marcar los tres goles para las ahora subcampeonas.

Al finalizar el encuentro, José Manuel García Girón y Héctor Ezequiel Charles Hernández, coordinadores del torneo, realizaron la premiación correspondiente, entregando primeramente el trofeo de subcampeón a Leonas de Finanzas, para enseguida premiar a las tricampeonas, Alces FCEH.

Además, Artemisa Sánchez Leo, fue reconocida como la goleadora del torneo con un total de 13 tantos en su cuenta personal.

LAS CAMPEONAS

Cynthia Dorantes

Sonia Maldonado

Yesenia Flores

Brianda Rodríguez

Arisbeth Medina

Mariam Morales

Artemisa Sánchez

Erika Ruiz

María Berrones

Cielo Villarreal

Karen Velázquez