Victoria, Tamaulipas.- En un duelo lleno de goles de principio a fin y con dos equipos que dejaron todo en la cancha durante el tiempo reglamentario, el conjunto de Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, se coronó tricampeón en el Torneo de Futbol 7 Femenil para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
La gran final de la Temporada 2025, se celebró la noche del martes en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, en donde las campeonas lograron imponerse con marcador final de cuatro goles por tres, sobre las Leonas de Finanzas.
Por parte de Alces aparecieron en el marcador con un tanto Yesenia Méndez, mientras que Artemisa Sánchez logró un ‘hat-trick’ y darle el título a su equipo. Zaida de la Cruz, fue la encargada de marcar los tres goles para las ahora subcampeonas.
Al finalizar el encuentro, José Manuel García Girón y Héctor Ezequiel Charles Hernández, coordinadores del torneo, realizaron la premiación correspondiente, entregando primeramente el trofeo de subcampeón a Leonas de Finanzas, para enseguida premiar a las tricampeonas, Alces FCEH.
Además, Artemisa Sánchez Leo, fue reconocida como la goleadora del torneo con un total de 13 tantos en su cuenta personal.
LAS CAMPEONAS
Cynthia Dorantes
Sonia Maldonado
Yesenia Flores
Brianda Rodríguez
Arisbeth Medina
Mariam Morales
Artemisa Sánchez
Erika Ruiz
María Berrones
Cielo Villarreal
Karen Velázquez