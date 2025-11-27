Lalo se cuelga plata en la European Cup

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El judoca victorense Eduardo Sagastegui Becerra culminó su temporada de competencias en el Viejo Continente con un logro sobresaliente, al conquistar la medalla de plata en la prestigiosa Junior European Cup 2025, celebrada en Podgorica, Montenegro, los días 22 y 23 de noviembre.

Sagastegui Becerra, quien participó en la categoría de -60 kilogramos, arribó a esta justa deportiva con un destacado historial reciente, tras proclamarse campeón en la Junior Colmenar Viejo 2025 y en la XII Supercopa de Gijón, Asturias 2025. Su actuación en Montenegro confirmó el gran momento que vive, en un torneo que reunió a 219 judocas de 25 países.

En la semifinal, el victorense derrotó al serbio Ognjen Zlatkov, asegurando así su lugar en la gran final. Ya en el combate por el oro, Sagastegui Becerra enfrentó al georgiano Shota Bachoshvili, siendo finalmente el europeo quien se quedó con la medalla dorada.