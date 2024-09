Casi el 50% de normalistas está desempleado: SNTE.

Por José Gregorio Aguilar

Casi el 50 por ciento de los estudiantes que egresan de las Escuelas Normales Superiores en Tamaulipas están sin trabajo, afirmó el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Aunque no habló de las causas por las cuales los docentes no logran ejercer su profesión en las aulas, manifestó que se trata de una grave problemática que afecta al magisterio tamaulipeco, misma que hasta ahora ha sido ignorada por la SEP.

“Hay muchos maestros que terminaron las normales y están desempleados, una cosa es que se le de educación a los muchachos que se preparen y otra que haya trabajo y lamentablemente tenemos casi el 50 por ciento de muchachos que han terminado las normales y no tienen trabajo y eso también tenemos que plantearlo a la nueva presidenta”.

El representante sindical de los maestros lamentó que los educadores, que en las escuelas se convierten en agentes de cambio y que cuya labor es fundamental para una sociedad donde hay miles de jóvenes talentosos, con ganas de estudiar y mucha capacidad, engrosen las filas del desempleo en el Estado, y también en el resto del país.

“Porque queremos la educación porque la educación te aparta de cualquier cosa, es una formación diferente no queremos que la juventud que tiene talento, memoria capacidad no queremos que no se prepare”.

Explicó que la demanda del SNTE, no es que vuelva la herencia de plazas, sino que el Gobierno Federal, vía SEP, garantice un espacio laboral para todos los que egresan de las Normales.

“No buscamos que se hereden las plazas porque luego van a decir que otra vez queremos nosotros manejarlas, simple y sencillamente que se a los maestros que han terminado las escuelas normales en secundarias y en todo que haya trabajo para ellos, e nuestro material, es la cosecha nuestra”.

El planteamiento del profesor Arnulfo deja al descubierto una grave problemática que la presente administración federal que está a punto de concluir no atendió pero que será expuesto por la dirigencia sindical del Estado a la próxima presidenta Claudia Sheimbaum.

En otro tema, pero ya con un discurso más suave y ya sin culpar a las autoridades estatales como lo hizo hace meses, el profesor Arnulfo se refirió, a pregunta expresa, al status que guardan los llamados teachers, aquellos que a inicio de su dirigencia se comprometió a apoyar para que se les hiciera justicia ya que no les reconocen su antigüedad.

“Los Teachers, pues son el acabose, nos han quitado casi 20 años y eso yo lo voy a plantear a la doctora Claudia no es posible que nos hayan quitado 20 años de antigüedad, claro que se trata de un presupuesto pero que culpa tienen ellos”.