“Candidatos deben presentar soluciones realistas a la crisis del agua”: Melhem

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

El diputado local Edgar Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a los candidatos de la próxima elección que no hagan uso electoral del tema del agua y, en cambio, hagan propuestas realistas para solucionar la crisis del agua.

“Es un año crítico en el tema del agua de Tamaulipas y debe haber una agenda del agua, antes que el tema electoral debe haber una agenda del agua y quien aspire a algo tanto a alcaldes como a temas legislativos yo creo que el tema de la agenda del agua debe ser el número uno en la agenda de todos los partidos”, expuso.

En entrevista, subrayó que en el asunto de hacer promesas de resolver la escasez de agua, en realidad se depende, por un lado, de que haya suficientes lluvias o que se revise lo pactado en el tratado internacional de agua entre México y Estados Unidos.

Melhem Salinas declaró “en lo rural no hay otra solución más que temporales, que venga la temporada de lluvias y huracanes este año, si no yo no veo otra solución para que podamos tener agua”

Señaló que para los agricultores del distrito 25 en el norte de Tamaulipas, debe haber más agua que se entregue de la Presa Amistad Falcón “sobre todo con la pugna que hay ahorita con las presiones de Estados Unidos, como es presa internacional, hay una parte de agua que se le debe a Estados Unidos, lo que es un conflicto realmente, y ahí debe haber una estrategia de cuidar los términos del convenio internacional de 1944”.

Asimismo sostuvo “en el tema del uso doméstico, yo sé que es muy atractivo para los que son candidatos a alcaldes decir que se va a arreglar el problema del agua pero realmente si hay las mismas condiciones en los niveles de las presas, pues definitivamente tiene que haber una política y una estrategia de restricción de uso doméstico”.

Subrayó que los candidatos tendrán que presentar “planes realistas en cuanto al suministro de agua potable”.