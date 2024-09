Cambia Arnulfo su discurso, ahora dice que no sabe si faltan maestros en las escuelas.

Por José Gregorio Aguilar

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, dijo que desconoce si hay faltante de maestros y directores en las escuelas de educación básica de todo el Estado cuando apenas hace una semana manifestó su preocupación por el déficit de personal docente en los 43 municipios del Estado, culpando de ello a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y a la propia SEP.

Como ya es costumbre, Rodríguez Treviño cambia, de la noche a la mañana, su discurso mediático, porque ahora dice que no puede afirmar que falten profesores en las escuelas ya que estaría diciendo mentiras.

“Déficit no te puedo decir el dato apenas andamos preguntando, nosotros no tenemos el dato oficial, la que tiene el dato es Lucía y no me ha dado ningún reporte. No te puedo decir si hay déficit no puedo echar mentiras porque no me consta”.

Explicó que en su calidad de secretario general se reunirá con los coordinadores y con los jefes de sector educativo para que informen si en los planteles hay déficit de docentes o directivos; de ser así el sindicato gestionará ante las autoridades competentes en la ciudad de México y con las de Tamaulipas, el recurso que se necesite.

“No me he reunido con los coordinadores para que me digan si hacen falta maestros, ahorita estamos preocupados por revisar qué escuelas no tienen director, maestro o gente que se cambió pero recurso que haga falta tenemos que tocar puertas a quien sea para que este año sea mejor que el pasado”.

La asignación de plazas docentes por medio de concursos de oposición, explicó, es un proceso que se hizo en el mes de Agosto, y los ganadores son enviados de acuerdo a las necesidades de las instituciones educativas tal como se acaba de hacer en Nuevo Laredo y Río Bravo donde el mes pasado llegaron nuevos maestros.

“Primero lo que tenemos que hacer es dar recurso a la gente que gane el concurso y después si hace falta hablaremos a quien corresponda con México y con el Estado; en agosto hubo concurso y por ejemplo a Nuevo Laredo llegaron más de 25 para educación básica también para Reynosa y Río Bravo”.

Garantizó que se cubrirá todo el faltante que se detecte y aseguró que desde que inició el ciclo escolar han estado llegando los recursos a los planteles que lo necesitan.

“Lo que andamos preguntando a jefes de sector a los directores de todos los sistemas cuantos recursos hacen falta, hay todo el apoyo de México y aquí también del gobernador la idea es entrar con todo los recursos que sean posible yo veo mucha disposición del gobernador y creo que va ver éxito este ciclo escolar”.