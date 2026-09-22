Cabildos de Tamaulipas tendrían salida ante omisiones de alcaldes

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de septiembre.- Los cabildos de Tamaulipas podrían contar con una vía para sesionar aun cuando la presidencia municipal omita emitir las convocatorias dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

El diputado local de Morena, Francisco Hernández Niño, propuso adicionar tres párrafos al artículo 42 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, con el propósito de establecer un procedimiento que permita garantizar que los ayuntamientos cumplan con la periodicidad de sus sesiones ordinarias.

“Analizamos establecer un procedimiento claro para garantizar que los ayuntamientos celebren las sesiones ordinarias que la propia ley establece en términos muy puntuales”, señaló el legislador.

Hernández Niño explicó que actualmente el Código Municipal determina cuántas veces deben sesionar los ayuntamientos, pero no establece qué ocurre cuando la presidencia municipal no emite la convocatoria correspondiente y, por esa razón, se incumple con la periodicidad establecida.

La propuesta establece que, cuando falten sesiones ordinarias por celebrar, la tercera parte de los integrantes del ayuntamiento pueda requerir por escrito a la presidenta o al presidente municipal que emita la convocatoria para realizar la sesión.

Si después de tres días hábiles la convocatoria no es emitida, esa misma tercera parte de los integrantes podría convocar directamente a la sesión, notificando a la presidencia municipal y a la totalidad de los miembros del ayuntamiento, además de respetar las formalidades previstas en el Código Municipal.

El diputado sostuvo que la modificación no pretende sustituir la facultad ordinaria de las presidencias municipales para convocar a sesiones, sino crear un mecanismo subsidiario que permita mantener en funcionamiento a los cabildos cuando exista una omisión. Añadió que la propuesta guarda congruencia con el Código Municipal, que ya reconoce a los regidores la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias cuando el presidente municipal no lo haga.