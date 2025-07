Blanca Anzaldúa reconoce fracturas internas en la Sección 30 del SNTE y expresa su interés en dirigirla

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera admitió que dentro de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) existen divisiones significativas, surgidas desde el proceso de elección en el que participaron tres candidatos. “Desde ahí ya estábamos fracturados”, declaró, al referirse al ambiente de confrontación interna y lo que denominó como “fuego amigo”.

Anzaldúa detalló que algunos actores continúan “golpeteando desde adentro y desde afuera”, en una dinámica que pone en evidencia la fragmentación dentro del gremio. Sin embargo, enfatizó que su prioridad sigue siendo cumplir con su responsabilidad legislativa y social, incluyendo apoyo directo a la ciudadanía en su distrito durante el periodo de receso.

Sobre la posibilidad de relevar al actual dirigente, Arnulfo Rodríguez Treviño, la diputada fue directa:

“Si las condiciones estuvieran dadas, sí me gustaría. Porque nunca ha habido una mujer en la Sección 30, y creo que ya es tiempo de mujeres.”

Reconoció la labor de Rodríguez Treviño y aclaró que no ha conversado directamente con él sobre el tema, por respeto a su gestión. No obstante, se mostró abierta y entusiasta ante la idea de ser considerada como opción, respaldada por sus años de experiencia, vínculos sindicales y credenciales políticas.

“Yo no tengo la piel delgada. He vivido el golpeteo desde siempre. Fui la única mujer en el gabinete de Américo Villarreal Guerra, y sé lo que es fuego amigo y enemigo. Por eso, si hay enemigos en casa, no me sorprende”, concluyó la legisladora morenista.