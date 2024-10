Aumento al salario ha vencido rezago e injusticias: Diputado Zertuche

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Quedó demostrado que aumentar los salarios mínimos a la clase trabajadora no generan un efecto inflacionario, ni provoca cierre de empresas, afirmó el diputado local Armando Zertuche Zuani, de Morena.

En entrevista, reconoció que la medida es una herencia de los planteamientos que impulsó el expresidente de México y que ya fuera del poder los ve concretados por los poderes legislativos.

“Lo que pasa es que Obrador antes de retirarse hizo un planteamiento muy claro allá por abril o mayo, donde proponía varias reformas adicionales para dejar encarrilado el tema de la protección y el bienestar en general y uno de estos fue precisamente el tema del salario”, expuso.

Zertuche Zuani indicó “lo más importante del tema de salario que fue durante el periodo neoliberal fue uno de los indicadores que fueron más agraviados a tal grado que no se le daban importancia”.

El diputado de Reynosa dijo que una remuneración digna fue el proyecto que tuvo el ex presidente “pero ese sueño no le alcanzó porque venía un rezago tremendo y el poder adquisitivo en estos últimos 30 años y me refiero los últimos gobiernos del PRI y del PAN, perdió el 70 por ciento”.

Consideró que anteriormente hubo una época del llamado milagro mexicano, cuando las instituciones funcionaban y cuando las universidades del Estado eran suficientes para educar a los jóvenes.

“Todo se acabó durante el periodo neoliberal hay que recuperar y uno de ellos es el tema del salario que fue castigado con el argumento de que pagar más generaría inflación y Andrés Manuel demostró y el salario mínimo aumentó hasta casi un 200 por ciento”.

Concluyó “el salario mínimo era una estrategia basada en una visión económica de los Chicago Boys (ex funcionarios educados en universidades de Estados Unidos) de aquella época para el final del día absolutamente proteger y favorecer más la explotación del trabajador a favor de la utilidad privada.