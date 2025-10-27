Aumentan tarifas de electricidad, vuelos y vivienda en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.-En la primera quincena de octubre de este año, los productos genéricos cuyas variaciones de precios destacaron en Tamaulipas por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: electricidad, transporte aéreo y vivienda propia, con incrementos en sus precios.

En contraste, algunos alimentos como el huevo, el pollo y el jitomate registraron disminuciones, lo que ayudó a moderar el aumento general de los precios en la entidad.

Durante este periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la variación promedio de los precios de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, registró un incremento quincenal de 0.28 por ciento en Tamaulipas.

Con estos resultados, la inflación anual se situó en 3.63 por ciento, cifra menor a la observada en el mismo periodo de 2024, cuando la inflación quincenal fue de 0.43 por ciento y la anual de 4.69 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con mayor volatilidad, aumentó 0.18 por ciento respecto a la quincena anterior. Dentro de este índice, los precios de las mercancías subieron 0.09 por ciento y los de los servicios, 0.26 por ciento.

Estos ajustes en los precios reflejan presiones en sectores estratégicos de la economía, impactando directamente el poder adquisitivo de los hogares tamaulipecos.

Las autoridades económicas del estado continúan con un monitoreo constante, con el objetivo de anticipar posibles efectos sobre la inflación y orientar políticas de control de precios.