Alerta Derechos Humanos sobre bullying en escuelas de Tamaulipas

La Comisión de Derechos Humanos advierte sobre el creciente acoso escolar y refuerza acciones para proteger a niños y adolescentes en planteles del estado

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) lanzó una campaña educativa de emergencia para prevenir el bullying en escuelas de nivel básico y medio, ante el riesgo que representa para la integridad física y emocional de los estudiantes.

Las conferencias y pláticas se centran en identificar el acoso, sus consecuencias y en orientar a los jóvenes sobre cómo actuar si son víctimas o testigos de violencia dentro del entorno escolar.

La actividad más reciente se llevó a cabo en el CBTa 6/15, en el Ejido San José de las Flores, municipio de Güemez, donde los alumnos participaron en la plática “Violencia escolar”, impartida por personal especializado de la CODHET.

El programa, organizado por la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, forma parte de un esfuerzo estatal para crear escuelas seguras, donde el respeto y la empatía sean la norma y no la excepción.

“Queremos que los jóvenes comprendan que la violencia no debe normalizarse y que siempre hay recursos y apoyos disponibles para quienes la sufren o la presencian”, destacó el personal de la comisión.

Las autoridades educativas insistieron en que la prevención temprana es clave para reducir los casos de bullying, evitar daños psicológicos y garantizar un ambiente escolar donde los estudiantes puedan desarrollarse sin miedo.

CODHET advirtió que continuarán las visitas a planteles en todo Tamaulipas, reforzando la vigilancia y sensibilización para erradicar el acoso escolar y proteger a las nuevas generaciones.