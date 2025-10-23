Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 23 de octubre.- En Ciudad Victoria, los accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol muestran una disminución, mientras que los provocados por el uso del teléfono celular al conducir continúan en aumento, advirtió Hugo Reséndez Silva, secretario del ayuntamiento de la capital tamaulipeca.

En entrevista, Reséndez Silva hizo un llamado a los conductores para que eviten distraerse con el celular mientras manejan. “Esto también nos ha incrementado mucho los accidentes”, señaló, refiriéndose al creciente número de incidentes provocados por esta práctica.

El funcionario agregó que los motociclistas también utilizan sus teléfonos mientras circulan por calles y avenidas, contribuyendo al aumento de accidentes y poniendo en riesgo su seguridad y la de terceros.

“Bueno, pues lo que buscamos es eso: que baje la incidencia en estos accidentes por uso del celular”, enfatizó Reséndez Silva, quien destacó la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante.

A pesar de este incremento, el secretario señaló que en general los accidentes vehiculares en la ciudad han disminuido. “Y esto para nosotros es muy motivante porque quiere decir que la presencia de la autoridad en la calle está resultando”, afirmó.

Detalló que, normalmente, se revisan en promedio 200 vehículos por semana, lo que refuerza la presencia de la autoridad y contribuye a la reducción de incidentes en las vialidades.

Finalmente, recordó que recientemente se entregaron nuevas motos y patrullas al personal de tránsito municipal, fortaleciendo las labores de vigilancia y la supervisión vial en toda la capital del estado.