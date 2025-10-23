Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de octubre.-El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa de reformas a la Constitución del Estado, al Código Penal y a la Ley de Educación con el objetivo de proteger a maestros y personal educativo ante la creciente violencia en los planteles escolares.

La diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, promotora del proyecto, explicó que la propuesta establece la corresponsabilidad de los padres de familia cuando los menores cometan delitos como calumnias, difamación, agresión física o privación ilegal de la libertad contra docentes o trabajadores de las escuelas.

“Es urgente frenar las agresiones hacia el magisterio; no podemos permitir que los maestros sigan siendo víctimas dentro de su propio centro de trabajo”, afirmó la legisladora al presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso.

La propuesta surge ante el incremento de casos de violencia contra maestros y trabajadores de la educación, por lo que busca crear sanciones más estrictas y protocolos de prevención que garanticen la seguridad del personal escolar.

Las reformas plantean que la Constitución incluya de manera explícita la protección de la integridad física y emocional de docentes, directivos y personal de apoyo, además de establecer obligaciones claras de corresponsabilidad para familias y autoridades escolares.

Asimismo, se contempla implementar mecanismos de defensa legal, apoyo psicológico y reparación integral para el personal educativo afectado por agresiones, difamación o extorsión dentro de los centros escolares.

Finalmente, Morena propone tipificar agravantes y sanciones administrativas y penales específicas para los casos de violencia contra docentes, con el fin de restaurar la autoridad del magisterio y garantizar el respeto hacia la labor educativa.

La iniciativa busca reforzar la seguridad y dignidad de los trabajadores de la educación en todo Tamaulipas.

