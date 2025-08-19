Atacan 40 cámaras de seguridad

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Al menos 40 cámaras de videovigilancia han sido atacadas por el crimen, lo que representa un daño económico superior a los 13 millones de pesos, informó el vocero de Seguridad Pública, Willy Zúñiga.

“Tenemos aproximadamente 40 denuncias presentadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo cual equivale a un monto que está recuperando el Gobierno del Estado por aseguramientos de 13 millones de pesos”, precisó.

Explicó que la red de videovigilancia no se limita a carreteras, sino que también cubre zonas urbanas, caminos, puentes y centros penitenciarios en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.

“Es parte de una estrategia nacional que viene a la par de las estrategias de seguridad y cobertura en todo el país”, destacó.

El funcionario señaló que una parte de este equipamiento se ha destinado a planteles educativos, donde ya se cuenta con un avance importante para tener vigiladas las escuelas.

“Traeríamos un 60-70% de cobertura en conectividad, muestra de ello es que en los últimos días ha habido detenciones de personas que han cometido algunos atracos, robo de cable y entre más cosas”, informó.

El objetivo, dijo, es mantener un monitoreo constante tanto en periodos de clase como durante vacaciones, para prevenir robos en los planteles.

“Es un contrato que ya viene plurianual, que es establecido con recursos federales, recursos estatales, lo maneja la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, lo que corresponde al Secretariado solamente es la aplicación y la supervisión del funcionamiento de este equipamiento”.