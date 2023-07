Asusta a adultos mayores existencia de defraudadores de programas federales

Por José Gregorio Aguilar

El dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados del IMSS Samuel Turrubiates Contreras dijo que es preocupante que existan personas que se hacen pasar por servidores de la Nación que se acercan a los abuelitos para ofrecerles inscribirlos en programas federales a cambio de dinero.

Aunque aclaró que hasta ahora, afortunadamente, ninguno de los afiliados al Movimiento ha caído en manos de esos estafadores, subrayó que es importante reforzar la difusión para evitar que haya más víctimas de ese delito.

“De nuestra asociación no hemos tenido casos, pero sí es posible que pueda ocurrir que engañen a alguno de nuestros compañeros quienes actúan de buena fe cuando alguien se acerca supuestamente para apoyarlos a inscribirse a algún programa de bienestar social”.

Apenas este martes la Secretaría de Bienestar hizo un llamado a la población en general para que tome sus precauciones, ya que quienes se hacen pasar por funcionarios o servidores de la Nación han logrado engañar a algunos adultos mayores de Victoria.

Don Samuel Turrubiates admitió que muchos abuelitos son fáciles de caer en ese tipo de engaños y además desconocen cuál es la mecánica o el trámite que tienen que hacer para obtener un apoyo económico del gobierno federal, situación que es aprovechada por esa gente sin escrúpulos que no le importaría robar su poco dinero a los adultos mayores.

Por esta razón dijo que desde la asociación que él preside se insiste mucho en pedirle a todos los afiliados que no confíen en nadie que les ofrezca beneficios económicos a cambio de un pago, porque seguramente se trata de un fraude.

“Sí, nosotros no dejamos de insistir a nuestros compañeros jubilados y pensionados porque no es justo que gente sin escrúpulos intente quitarles el poco dinero que reciben de pensión, hacemos ese llamado, esa advertencia para que no caigan en manos de esos vivales”.