ASE formaliza 36 denuncias penales por anomalías financieras

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 21 de septiembre de 2026

Por anomalías y observaciones financieras en el manejo de recursos públicos que funcionarios y exfuncionarios no lograron aclarar o acreditar, la Auditoría Superior del Estado (ASE) formalizó un total de 36 denuncias penales.

El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, explicó que las denuncias fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que diversas observaciones no fueron solventadas durante las auditorías correspondientes.

Detalló que cinco denuncias se presentaron en julio y que otras cuatro más están listas para su próxima formalización. “Estamos hablando de un promedio de cuatro servidores públicos por cada ente, pero hay casos en que es mayor el número”, puntualizó.

Noriega recordó que el plazo máximo para concluir la revisión de una cuenta pública es de dos años y diez meses, y que la ASE dispone de hasta siete años para presentar denuncias. Sin embargo, aseguró que ahora el procedimiento se está realizando en menos de un año. “Por ejemplo, las nueve denuncias de las que hablo corresponden al ejercicio fiscal 2023”, refirió.

Aunque evitó identificar públicamente a los entes involucrados, adelantó que la mayoría corresponde a ayuntamientos, y que entre los señalados figuran titulares de organismos, tesoreros, síndicos y contralores.

El auditor subrayó que el objetivo es evitar que las irregularidades prescriban sin llegar a instancias de justicia. “Eso ya no lo vamos a permitir y por eso estamos presentando las denuncias”, sostuvo al defender la nueva estrategia de fiscalización estatal.

Finalmente, adelantó que en octubre el Congreso podría tener listas para dictamen cerca de dos terceras partes de las cuentas públicas correspondientes a 2025, lo que marcaría un avance significativo en la revisión de los entes fiscalizados