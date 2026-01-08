Asalto a Empleado de Comapa Victoria Durante Depósito Bancario; Autoridades Inician Investigación

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. –

El Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Victoria, Fernando García Fuentes, confirmó el asalto a un empleado de la dependencia ocurrido el pasado lunes, mientras este realizaba un depósito bancario de la recaudación matutina para cubrir necesidades propias de la comisión.

El funcionario detalló que el empleado fue interceptado por dos individuos portando armas de fuego al momento de intentar realizar la operación bancaria.

García Fuentes destacó la rápida intervención de las autoridades tras el aviso:

Señaló que se dio aviso inmediatamente y ya se ha levantado la denuncia correspondiente, existiendo una carpeta de investigación abierta.

«Hay que reconocer la rapidez y la intensidad con la que está trabajando la autoridad», señaló el Gerente, mencionando que la Guardia Estatal se presentó en minutos, seguida por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes han estado trabajando en las investigaciones pertinentes.

El Gerente de Comapa Victoria fue cauteloso respecto a compartir más detalles, indicando que, por respeto al debido proceso, no se puede ofrecer más información de la ya divulgada.

«Desafortunadamente cualquiera puede estar expuesto a esta situación y pues bueno, esperamos que estas cosas, digo, que se resuelva favorablemente y que se pueda encontrar a los responsables», concluyó García Fuentes, expresando su confianza en las autoridades para resolver el caso.

Cabe señalar que fue el pasado lunes, cuando la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó a través de redes sociales que se había cometido un robo en el banco ubicado en el Nueve Bulevar Adolfo López Mateos, de donde los ladrones lograron huir con un botín presuntamente de varios cientos de miles de pesos.