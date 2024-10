Apuestan a que las becas para estudiantes de primaria abatirán la deserción escolar en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Las becas escolares para niños de primaria ayudarán a disminuir la deserción escolar en Tamaulipas, y aunque el factor económico no lo único que motiva la permanencia en clases, si es uno de los principales motivadores, afirmó la diputada local, Yuriria Iturbe Vázquez, de Morena.

La presidenta de la Comisión de Educación dijo “la deserción escolar es multi-factorial si a veces es el tema económico, otro son las costumbres y tradiciones otras veces la responsabilidad de los padres por permitir que sus hijos no vayan a la escuela”.

No obstante, expuso que “obviamente que las becas van a coadyuvar enormemente a que no haya deserción, sin embargo, no podemos decir que se va a abatir al cien por ciento porque hay otras circunstancias que influyen”.

Iturbe Vázquez señaló que lo más importante “lo más fuerte por supuesto siempre la economía porque eso es determinante en la vida de la sociedad”.

La legisladora de Ciudad Victoria indicó que de esta manera se espera que, con la entrega de becas para niños de primaria, se espera que coadyuve en el porcentaje más alto que se pueda quedar en la escuela sin abandonarla.

Reconoció que anteriormente las becas no eran generalizadas ya que se otorgaban solo a los estudiantes que obtenían los mejores promedios, sin embargo, ahora será una beca de tipo universal.