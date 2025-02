Aplica COMAPA distribución alterna para suministro de agua en Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que por cuestiones técnicas el programa de tandeos sufrió un ajuste y ahora para el suministro de agua se lleva a cabo una distribución alterna.

En entrevista, el gerente general de Comapa Victoria Fernando García Fuentes señaló que la distribución del agua se seguirá haciendo por sectores.

“La mayoría de los sectores de la ciudad, las colonias, sectores residenciales, tienen agua todos los días, solamente un pequeño número de colonias, dadas su ubicación principalmente y la infraestructura con la que contamos, sucede que un día sí y un día no, o un día sí y dos días no”, refirió.

Sin embargo, señaló García Fuentes, a la gran mayoría de los sectores de la ciudad se les envía agua todos los días, aunque no durante todo el día.

“Pero si este domicilio tiene un depósito, es decir, un tinaco, una cisterna pues realmente no se van a dar cuenta que no hay agua durante un periodo del día, un momento del día, de repente alguien nos hablaba y nos decía, oye, es que yo todas las tardes tengo baja presión, es que no estamos brindando servicio todo el día, y hay muchas colonias, la gran mayoría que tienen agua todo el día”.

Cabe señalar que el Gerente General de Comapa Victoria recalcó que la modificación en la programación del suministro no es porque haya un problema de insuficiencia de agua.

“En este momento es un problema de la infraestructura que tenemos y que, bueno, pues estamos tratando de llevar el servicio la mayor parte del día”.

“Son principalmente colonias de la zona poniente, las zonas más altas y hay unas de acá de la zona norte que se abastecen de los pozos que vienen justamente de aquellos lugares y la infraestructura solamente nos da para cierta cantidad de usuarios y entonces ahí tenemos que hacer justamente esta distribución alterna”, dijo para concluir.