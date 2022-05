Ante las múltiples protestas y manifestaciones por las fallas en la programación de los tandeos, es urgente que las autoridades municipales se aboquen a evaluar el programa de distribución de agua en Victoria, propuso el presidente de la asociación civil Proagua, Ubaldo Martínez Valdez.

Y es que dicho programa de tandeo pudiera estar resultando contraproducente, es decir, en lugar de ahorrar se estaría desperdiciando agua.

Porque hay gente que, ante la falta de tinacos, utiliza botes y cubetas que tiene en su casa para almacenar agua en el momento en que les llegue, pero ocurre que como no se cumple con el horario del tandeo establecido, al final les suministran agua cuando ya tienen llenos sus recipientes por lo que se ven obligados a tirar ese líquido.

“Pero sucede que la gente dice no confío en la institución porque me dices que me quitas el agua un día la guardo para cinco días y en lugar de bajar aumenta el consumo porque posiblemente si me cumplas y me lleves el agua y entonces que voy a a hacer con la que almacene se llena de mosquitos dentro de casa o voy a necesitar la bañera del niño o voy a necesitar la cubeta para lavar trastes o para trapear o usar la lavadora porque no todos los ciudadanos tenemos en nuestra casa tinaco adecuado y equipo adecuado el cual nos pueda asegurar tener que, sin abusar del líquido, voy a tener el servicio”.

Dijo que ese es uno de los principales problemas que hay en Victoria: la falta de confianza hacia las instituciones, en este caso, hacia la Comapa porque no ha podido cumplir con el tandeo que se implementó supuestamente para igualar el servicio para todos los usuarios.

Es por eso que reiteró que los especialistas de la Comapa se ocupen de atender las quejas ciudadanas y sobre todo de evaluar ese tandeo para corregir lo que se tenga que corregir.