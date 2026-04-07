Amplían beneficios a contribuyentes cumplidos en Tamaulipas

Por: José Medina

La secretaría de finanzas de Tamaulipas anunció que hay tres decretos vigentes desde el 1 de abril: 30% de descuento para contribuyentes cumplidos, 50% en recargos vehiculares, y facilidades para motocicletas (licencia y placas por $800 cada uno, explicó Carlos Irán Ramírez González secretario de hacienda estatal.

Señaló que la vigencia de estos beneficios prorrogados es de dos meses, hasta el 31 de mayo.

«Gracias a la confianza en el liderazgo del Dr. Américo Villarreal, se logró una recaudación histórica de aproximadamente 3 mil millones de pesos en el primer trimestre, superando la proyección en un 13%.».

Así pues, mencionó el secretario de finanzas, que la calificación crediticia del estado de Tamaulipas mejoró de Triple B a A+; se espera una posible mejora adicional tras los resultados del primer semestre.

Adelantó que se está evaluando la posibilidad de implementar el pago de trámites en tiendas de autoservicio (como OXXO), aunque se considera el costo adicional que esto implicaría para el contribuyente.

En otro tema, dijo que el operativo ‘Motosegura’ ha tenido buena respuesta ciudadana para la regularización de placas, lo cual es una medida administrativa y de seguridad.

Se mencionó un superávit de 1,500 millones de pesos recibido en enero, el cual, si se confirma, se destinaría a salud, educación y seguridad pública, y se ejercerá con planeación a lo largo del año.