Américo ha tenido que reconstruir a Tamaulipas: AMLO

Ciudad de México.-

El gobernador Américo Villarreal Anaya está realizando una labor de reconstrucción del estado de Tamaulipas, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera de este jueves.

“Es una labor de reconstrucción, es que estaba muy mal el gobierno en Tamaulipas, de tiempo atrás, ustedes lo saben”, señaló al referirse a los primeros 365 días de administración estatal.

Reconoció que estas acciones llevarán tiempo, pero aseguró que el gobernador lo ha hecho muy bien en estos primeros meses y externó su confianza en su labor.

“Reconstruir, sentar las bases para el desarrollo, el dejar de amenazar y de actuar con autoritarismo, el respetar los derechos humanos, el que no se roben el dinero, el que los mismos servidores públicos que llegan, entiendan de que no es lo mismo, que no debe ser lo mismo; todo eso lleva tiempo y lo ha hecho bien el doctor Américo”, expresó.

El presidente López Obrador mencionó las encuestas que le sirven para saber que en Tamaulipas, “la gente apoya mucho al doctor. Lo considera una gente decente, un hombre de bien”.

“Yo también le tengo mucha confianza y estoy seguro que no va a defraudar al pueblo, estamos trabajando juntos”, dijo, antes de citar los diferentes proyectos que hay a favor de las y los tamaulipecos.

“Hay dos proyectos importantes, uno petrolero en las costas de Matamoros y otro de gas, dos plataformas grandes de gas en Altamira. A él (Américo Villarreal), le encargamos todo el sistema de salud del IMSS – Bienestar que lo estamos rehabilitando; siguen avanzando todas las obras, en la frontera, en aduanas, el edificio central de la aduana, porque va a estar en Nuevo Laredo, está construyéndose, está avanzando, antes de que yo termine lo voy a inaugurar, ya terminamos el cuartel de apoyo y de respaldo a todo el sistema aduanal de Nuevo Laredo” añadió.

“Parque Transformación”, un nuevo puente fronterizo en Tamaulipas con EU

López Obrador se refirió al proyecto denominado “Parque Transformación”, que sería un nuevo paso y puente fronterizo en Tamaulipas con Estados Unidos.

“Hay unos propietarios del lado de Estados Unidos en Texas que tienen un terreno y que quieren unirse con otra empresa mexicana que tienen exactamente enfrente otro terreno y ahí se quiere llevar a cabo un desarrollo industrial y de comercio con otro puente. Hay proyectos, para el caso de Tamaulipas y todos los programas de bienestar que se están aplicando allá”, indicó.

El presidente de México, refrendó su confianza en el gobernador Villarreal Anaya y su deseo de que le vaya bien a la entidad, “porque el pueblo de Tamaulipas se lo merece” y porque “fue mucha pieza” cuando votaron por él, en las pasadas elecciones a pesar de que infundieron miedo para que no salieran a votar.