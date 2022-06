Alto a la persecución contra alcaldes, pide Lalo Gattás

Por Agencias

Pide alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, al gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, que cese su persecución contra los alcaldes de la oposición.

En redes sociales Gattàs expresa lo siguiente:

“El Municipio constituye la unidad básica de la división territorial y de la organización social, política y administrativa del Estado, por ello es urgente que el Gobierno de Tamaulipas cese sus ataques y persecución política en contra de los Alcaldes”.

Según lo que se dice en el entorno político-social, el aún gobernador Cabeza De Vaca, habría ‘empapelado’ judicialmente a alcaldes morenistas por apoyar al ahora gobernador electo Américo Villarreal.

Y hasta este día, es fecha que los alcaldes como el de Victoria y Reynosa, se sienten perseguidos de manera injusta, pues no se les ha comprobado ningún delito ni irregularidad. Más bien pareciera un revanchismo político el cual no tiene tregua, no cesa.

Los únicos afectados en esta embestida contra el municipio de Victoria, son los ciudadanos, puesto que ellos eligieron de manera democrática a Lalo Gattás como alcalde y no es justo que desde el ejecutivo estatal atenten contra la voluntad popular.

A pesar de todo el gobierno de Victoria, sigue trabajando con normalidad, llevando agua a las colonias en pipas, solucionando el tema de la basura y reencarpetando y pavimentando calles.