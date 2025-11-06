Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de noviembre.– El Congreso de Tamaulipas recibió un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las investigaciones en torno a presuntos desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Salud, durante la administración estatal comprendida entre 2016 y 2021.

En una sesión de trabajo con la Comisión Especial que da seguimiento al caso, el auditor superior Francisco Noriega Orozco reveló que el monto observado supera los 200 millones de pesos, de los cuales 196 millones corresponden a fondos federales y poco más de 4 millones a recursos estatales.

Noriega Orozco explicó que el equipo técnico revisa documentos contables, comprobantes fiscales, pólizas y órdenes de pago, con el propósito de determinar el destino y la justificación de los recursos.

Añadió que se han identificado deficiencias en la documentación y en los procedimientos administrativos, por lo que la ASE continúa validando la información para que cada hallazgo se sustente jurídicamente antes de turnarse a las instancias competentes.

El Congreso recibió también los informes correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, con el compromiso de mantener un seguimiento puntual de los resultados y las acciones de fiscalización.

Durante la sesión, el diputado Víctor Manuel García Fuentes destacó que los fondos destinados al sector salud deben administrarse con transparencia, señalando la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre su uso ante los retos de cobertura y atención médica en el estado.

La Comisión Especial reiteró su compromiso con la rendición de cuentas y advirtió que continuará evaluando los avances de la Auditoría Superior para garantizar que quienes hayan incurrido en irregularidades enfrenten las sanciones que determine la ley.

El órgano legislativo acordó mantener el análisis de los hallazgos y las medidas de control, con el fin de proteger el uso correcto de los recursos públicos y preservar la confianza de la ciudadanía tamaulipeca.