Lanzan convocatoria para torneos en La Cima

CIUDAD VICTORIA. —Con la renovación en la coordinación de los torneos de fútbol en el complejo deportivo La Cima del 40 Matamoros, Alberto Serna Sandoval será ahora el encargado de mantener la dinámica de competencia y aumentar el nivel que manejaba en tendencia el profesor Héctor Alonso Medina.

Es por ello que se ha lanzado la convocatoria para dar paso a los torneos que iniciarán de forma simultánea en las populares canchas de pasto sintético de Rodolfo Manrique, en donde un total de 11 competencias serán las que se pongan en marcha.

En las categorías infantiles será para los futbolistas nacidos en los años 2020-2021, también en la 2019-2018, 2017-2016 y la 2015-2014.

Se organizará torneo femenil en la categoría libre, además de la Juvenil Sub 20, así como la popular Heavy League, para jugadores con peso superior a los 97 kilogramos.

En fut 7 se competirá en 4a, 5a y 8a División, así como la popular Libre Varonil en modalidad de Fútbol Reglamentario, es decir de 11 jugadores en el terreno de juego:

El también árbitro Alberto Serna, exhortó a los interesados a comunicarse al teléfono 8341001669 para proceder con sus registros a cada una de las competencias de las cuales ya están abiertas las inscripciones.