Afirman que en Media Superior no hacen falta maestros

Por José Gregorio Aguilar

A diferencia de la educación básica, donde es común que después de que inicia el ciclo escolar se registren manifestaciones y protestas por falta de maestros, en el nivel Media Superior no hay déficit de docentes afirmó Guadalupe Acosta Villarreal.

Dijo que los recursos están disponibles para los diferentes subsistemas como son las preparatorias federalizadas, el bachillerato militarizado en Reynosa y los telebachilleratos.

Reiteró que en este nivel no habrá problemas por falta de maestros frente a grupo, por el contrario, los docentes ya están listos y preparados para atender las necesidades de los estudiantes y contribuir a mejorar la calidad educativa en Tamaulipas en este ciclo escolar 24-25 que está a punto de arrancar.

“En términos generales no tenemos falta de docentes en los diferentes subsistemas, nosotros manejamos preparatorias federalizadas, tenemos suficientes maestros, algunos excedentes por ahí, si hacemos la matemáticas de alumnos sobre docentes sería un 15 a 25 alumnos por docente andamos debajo de ello, algunos más otros menos porque no todas las instituciones son iguales de manera que no necesitamos docentes”.

En el caso particular de los Telebachilleratos, el subsecretario de Media Superior y Superior en la SET admitió que de pronto sí pudiera hacer falta docentes pero en casos excepcionales como cuando algún maestro renuncia de un día para otro o pide su cambio de adscripción.

“En Telebachillerato a veces tenemos problemas con los movimientos que una persona renuncia de un día para otro y eso nos impide a veces sustituir a los maestros de forma inmediata. Ayer tuvimos reunión con maestros telebachilleratos y tenemos dos casos de los 43 por 3 que son tres profesores por cada Telebachillerato, dos profesores que porcentualmente no significan gran cosa uno renuncia otro un cambio y ahí es donde tenemos que hacer un movimiento fuera de eso no tenemos problemática por falta de docentes