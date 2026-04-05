Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de abril.- Alrededor de 2 millones 500 mil habitantes de Tamaulipas carecen actualmente de servicios médicos formales, lo que mantiene una alta demanda en el sistema de atención para población sin seguridad social, informó el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño.

El funcionario señaló que, pese a la magnitud del rezago, el programa IMSS-Bienestar ha logrado integrar cerca de dos terceras partes de ese universo al sistema de atención médica, mientras continúan las acciones para ampliar la cobertura en todo el estado.

Explicó que el número de personas sin seguridad social puede modificarse de manera constante, ya que depende de la situación laboral de la población, pues quienes consiguen empleo formal se afilian al IMSS o al Issste, mientras otros pierden esos beneficios y vuelven a depender del sistema público.

Indicó que para fortalecer la atención se han establecido convenios en la mayoría de los municipios, lo que permite mejorar la coordinación entre instituciones y facilitar el acceso a servicios médicos en distintas regiones de Tamaulipas.

Rodríguez Avendaño afirmó que, a pesar del alto número de personas sin cobertura, el estado cuenta con capacidad hospitalaria para atender a los pacientes, particularmente en ciudades como Nuevo Laredo, donde existen unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel.

Además, destacó que la coordinación entre autoridades de salud permite realizar traslados de pacientes entre ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Tampico.

En materia de infraestructura, informó que se proyecta la construcción de un nuevo hospital en Nuevo Laredo que integrará al Hospital Civil y al Hospital General en una sola unidad con 140 camas y equipamiento especializado, proyecto que se encuentra en análisis y cuyo costo estimado supera los mil 800 millones de pesos, con posible autorización en un plazo de cinco a seis meses.