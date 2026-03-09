Administración aclara: no hay denuncias formales por extorsión a proveedores

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 09 de marzo del 2026

La secretaria de Administración del Gobierno de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manatou Galván, aclaró que hasta el momento no existen denuncias formales ante la fiscalía por presuntas extorsiones a proveedores, sino únicamente comentarios verbales recibidos en eventos públicos.

La funcionaria explicó que cuatro proveedores fueron contactados por personas que se hicieron pasar por empleados de la Dirección General de Compras, quienes les pedían dinero para supuestamente agilizar pagos de contratos. “La ventaja es que ninguno cayó en la extorsión”, señaló, al destacar que se emitieron advertencias en redes sociales para alertar a los empresarios.

Respecto a la reforma al Ipsset, Manatou Galván aseguró que se mantiene la disposición de visitar las áreas educativas y explicar con detalle los beneficios de la iniciativa. “Estamos en la mejor disposición de aclarar dudas y explicar las bondades de la reforma”, dijo, en referencia a las inquietudes expresadas por algunos maestros.

En el ámbito económico, la secretaria destacó la reunión con cámaras de comercio como Canaco, donde se acordó que más del 80% de las compras estatales se queden en Tamaulipas. “Queremos fortalecer a los agremiados; solo en casos muy específicos salimos fuera del estado”, puntualizó.

Por último, informó que los procesos de solicitud de presupuestos por parte de cada secretaría ya iniciaron para este año, en función de las necesidades de cada dependencia, y reiteró que se mantiene la disciplina financiera en el gasto público