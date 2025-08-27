Acusan desvío millonario en Salud de Tamaulipas durante gobierno de Cabeza de Vaca

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de agosto.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas denunció un presunto desvío de 343 millones de pesos durante la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en una trama que habría favorecido a empresas vinculadas a los hermanos Carmona Angulo.

La querella fue presentada el 26 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por el apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, quien señaló tanto al ex mandatario como a la ex secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, junto con otros ex funcionarios estatales.

El abogado precisó que entre 2017 y 2018 se firmaron contratos por casi 500 millones de pesos para el mantenimiento de hospitales, de los cuales al menos 343 millones no se justifican y forman parte del quebranto detectado.

“Estamos frente a una red de complicidad estructurada desde las más altas esferas del gobierno estatal”, afirmó Saldaña en rueda de prensa, acompañado por autoridades de la Secretaría de Anticorrupción y de la actual administración de Salud.

Uno de los elementos clave, agregó, fue la falta de un proceso formal de entrega-recepción al cambio de gobierno, situación que permitió la desaparición o el ocultamiento de documentos oficiales.

De acuerdo con el funcionario, se han presentado hasta ahora 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal. Los delitos señalados incluyen uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los acusados figuran también Horacio García Rojas Guerra, ex subsecretario de Planeación y Vinculación Social; Alejandro Aguilar Poegner, ex subsecretario de Administración y Finanzas; y Román Castillo Airola, ex director de Compras del Gobierno del Estado.

Saldaña aseguró que la investigación busca demostrar cómo los contratos con empresas relacionadas con los Carmona Angulo operaron como un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos en la gestión panista.