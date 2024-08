Aclaran que Gobierno del Estado no tomará el Control de las Comapas.

Por José Gregorio Aguilar

El diputado local de Morena, Humberto Armando Prieto Herrera, aclaró que el Gobierno del Estado no tomará control ni intervendrá en los organismos operadores del agua, tal como se ha difundido y manejado en los medios de comunicación.

Según su explicación, lo que se aprobó en el Congreso del Estado fue que los diputados, como representantes del pueblo, tendrán mayor presencia en los Consejos de Administración de las Comapas y podrán participar en la toma de decisiones.

“Mira la Ley que se aprobó aquí no es un tema que va a tomar control el Estado, lo que se aprobó fue que en el Consejo Administrativo de las Comapas entraran, en este caso, los diputados que son los representantes del pueblo, que sabemos lo que está pasando en los distritos con la gente y eso que significa que va a haber más representación del poder legislativo porque ya había votos o sillas del Municipio, sillas o votos del Estado y namás un diputado y luego había la parte de la sociedad civil”.

Según Humberto Prieto, al tener más diputados en los Consejos de Administración se podrán tomar mejores decisiones ya que los legisladores son los que andan en territorio, conocen sus distritos y las necesidades de la gente y, por si fuera poco, tienen buenas ideas para mejorar el funcionamiento de las Comapas, sobre todo la de Reynosa.

“Entonces ahorita se aprobó para que haya más representatividad del poder legislativo y así se podrán tomar mejores decisiones en consenso y puedan llegar también mejores ideas por parte de diputados pues para que se haga un mejor trabajo en las Comapas porque la verdad urge, sobre todo en la de Reynosa. No es un tema de intervención lo que la Constitución marca es las Comapas son de los municipios sin embargo el Consejo que es a final de cuentas un órgano colegiado dentro de las Comapas que toma muchas decisiones pues ahora va a tener el apoyo de los diputados que somos los que estamos en territorio y sabemos lo que está pasando”.

El diputado reynosense miembro de la Legislatura 65 particularizó el tema de la Comapa Reynosa, donde hay “ un servicio terrible, que no hay agua, que no se atienden los drenajes, no se atienden los caídos, cosas muy complicadas, que suben el costo del servicio sin avisar cuando quieren y eso está mal no pueden afectar el bolsillo de la gente y aparte dar un pésimo servicio; aparte, tengo entendido que muchas escuelas iniciaron con problemas de agua”.

Del porqué el Congreso no envía un extrañamiento a las autoridades municipales de Comapa, el diputado Prieto dio a entender que de nada serviría “podemos hacerlo pero todo mundo sabe que la Comapa de Reynosa la situación es muy complicada y no se han hecho bien las cosas desde hace mucho tiempo y sobre todo se ha agravado en los últimos años y la gente pues está molesta con justa razón”.